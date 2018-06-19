الإفراج عن 17 محتجزاً وانتشال جثتين براس لانوف

قام ابراهيم جضران آمر المجموعات المسلحة التي هاجمت الموانئ النفطية، بالإفراج عن المحتجزين التابعين للقوات المسلحة الليبية، مساء الأحد بمنطقة راس لانوف وتسليمهم إلى الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا كطرف محايد.

ومن جانبه أكد مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا منصور عاطي، أمس الاثنين في تصريح خاص لـ”بوابة افريقيا الاخبارية”- استلام الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا، المحتجزين الـمفرج عنهم وعددهم 17 محتجزا، تم نقلهم إلى مدينة البريقة وتسليمهم إلى غرفة العمليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية.

وأضاف منصور عاطي انه تم انتشال جثتين تعودان لامرأتين قتلتا جراء سقوط قذيفة عشوائية على منزلهما أثناء الاشتباكات المسلحة بمنطقة راس لانوف السبت الماضي.

وأشار إلى قيام فرع الهلال الأحمر أجدابيا بتسليم الجثتين لمستشفى الشهيد امحمد المقريف التعليمي باجدابيا.

تجدر الإشارة إلى وقوع اشتباكات مسلحة يوم الخميس الماضي ولاتزال مستمرة بين قوات المسلحة الليبية وبين مجموعات مسلحة بقيادة ابراهيم جضران، وذلك بعد قيام الأخير بالهجوم على الموانئ النفطية بغية السيطرة عليها.

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