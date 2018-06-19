رئيس حكومة إيطاليا يدعو لمواصلة الجهود الأوروبية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

دعا رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، مساء يوم الاثنين، إلى مواصلة الجهود على المستوى الأوروبي لبسط الاستقرار في ليبيا.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، “فيما يختص بليبيا، علينا أن نواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد” بشمال إفريقيا.

كما رأى كونتي، في أول لقاء قمة ثنائي بين البلدين، منذ صعود حكومة تحالف حركة خمس نجوم-رابطة الشمال إلى سدة السلطة أنه “من الضروري دعم السلطات الليبية في مكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل الهجرة”. وأردف “في هذا المجال يتعين على أوروبا أن تبرز التضامن”، في إشارة إلى العبء على عاتق إيطاليا، بحكم موقعها الجغرافي، في استقبال المهاجرين المبحرين من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط صوب أوروبا.

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