خبير سياسي: ليبيا بالنسبة لإيطاليا كالمكسيك للولايات المتحدة الأامريكية

رأى خبير إيطالي أن ليبيا بالنسبة لبلده كالمكسيك بالنسبة للولايات المتحدة، فـ”إدارة واشنطن بحاجة إلى المكسيك قوية ومستقرة، مثل إيطاليا بحاجة الى ليبيا مستقرة”.

وقال رئيس مركز الدراسات الدولية (Cesi) أندريا مارجيلّيتّي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء تعليقا على إعلان وزير الداخلية ماتيو سالفيني لزيارة قريبة إلى ليبيا لإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة، “هناك مصلحة استراتيجية لإيطاليا في حماية ليبيا من خطر أن تصبح مستنقعا للجهاد العالمي وفي مساعدة مؤسساتها للوقوف على قدميها، مع مراعاة التوافق الوطني ” بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف “من الواضح أنه ليس بوسع وزير الداخلية بمفرده حل الوضع في ليبيا، ولكن في نطاق صلاحياته الذهاب إلى ليبيا. إنها خطوة ذكية، فالمشكلة لا تقتصر على سياسة إيطالية لاحتواء الهجرة، ولكن إيجاد طريقة لخلق بيئة اقتصادية مواتية” هناك، مذكرا بأزمة وصول الآلاف من المهاجرين الألبان قبل سنوات خلت، وما تلى ذلك من استثمارات إيطالية في تيرانا ساهمت في رفع المستوى المعيشي للألبان.

وحسب الخبير السياسي الإيطالي، فإن “المشكلة ليست في ليبيا بل في جنوب الصحراء. لا يمكننا التفكير في كوننا بلدًا يعتزم قيادة منطقة المتوسط ويريد بطبيعة الحال أن تكون لديه مشاكل أمنية أقل، بدون استثمار مواردنا. إذا كانت لدينا القوة السياسية للقيام بذلك، وهذا يعني موافقة الناخبين الإيطاليين دافعي الضرائب على انفاق الكثير من المال هناك، فلا يمكننا أن ننتظر مبادرات من دول أخرى، على إيطاليا أن تعمل من أجل مصلحتها”.

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