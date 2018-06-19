 نصية: كل ما نقترب من انتخاب رئيس للبلاد يتعرض الهلال النفطي لهجوم

ربط عضو مجلس النواب عن الزنتان عبد السلام نصية بين الدعوة للانتخابات الرئاسية والهجوم على الهلال النفطي.

وقال نصية في تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» الإثنين «إن أصحاب المصالح دائما يتحركون وبعنف ضد مقدرات الليبيين عندما يتم الحديث عن انتخاب رئيس للبلاد ».

وأضاف: «في 2014 عندما أقرت مقررات لجنة فبراير تم الهجوم على المطار واجتياح المدن وإشعال حرب في غرب ليبيا قادت إلى تقسيم المؤسسات وإفشال انتخاب الرئيس».

وتابع قائلاً: «اليوم وبعد اتفاق باريس وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وأصبح هناك أمل في أن نخرج من مربع القيادة الجماعية وإنهاء التدخل الخارجي تحرك أيضا أصحاب المصالح وأشعلوا حربا على قوت الليبيين وتم تدمير المنشآت النفطية».

وتساءل النائب عبد السلام نصية حول من الذي ساند ودعم هذه القوات وأين كانت؟ وكيف تحركت بهذه الأعداد من الآليات في ظل السيطرة الجوية للدول الإقليمية على الأجواء الليبية؟

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