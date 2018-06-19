الطائرات العمودية تدمر مخزنًا للذخيرة في منطقة راس لانوف

أعلن الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، أن غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى أن « طائراتها العمودية دمرت مخزنًا للذخيرة في منطقة رأس لانوف».

ونشر الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري على صفحته بموقع «فيسبوك» الاثنين مقطع فيديو لـ« الطائرات العمودية وهي تدمر مخزنًا للذخيرة في منطقة رأس لانوف».

من جانبها قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الهجوم المسلح بمنطقة الهلال النفطي أسفر عن خسائر عديدة من بينها تعرض عدد من العمال إلى عمليات سطو واستيلاء لممتلكاتهم الشخصية من قبل «مرتزقة أفارقة في صفوف ميلشيات الجضران».

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