قصف أمريكي لمواقع سورية.. معارك شرسة بالحديدة.. عملية وشيكة للجيش الليبي في الهلال النفطي

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري، إن طيران التحالف الذي تقوده واشنطن، قصف أحد المواقع العسكرية للجيش شرقي البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر أن الضربات استهدفت مواقع في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال”.

قال الخبير العسكري والإستراتيجي السوري اللواء محمد عباس إن القوات الأمريكية البديلة العاملة في شمال شرق سوريا وفي المنطقة الممتدة من التنف إلى البوكمال والحسكة تسمى بالقوات الأمريكية البديلة هى ذاتها داعش أو قسد أو غيره على حد قول اللواء محمد عباس فكل هذه المجموعات تحتاج إلى دعم جوي وصاروخي.

أعلن الجيش اليمني، أنه ضيق الخناق على مقاتلي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بمطار محافظة الحديدة غرب البلاد ضمن عملياته لإنهاء سيطرة الجماعة على المدينة ذات الموانئ الاستراتيجية.

قال غمدان أبو علي رئيس تحرير موقع الحديدة نيوز، إنه من الصعب جدا سيطرة قوات التحالف على ميناء الحديدة في ظل انتشار جماعة أنصار الله (الحوثيين) وسيطرتها على مدينة الحديدة، مشيرا إلى تعزيزات عسكرية وصلت للحوثيين من مختلف محافظات اليمن للدفاع عن محافظة الحديدة و صد القوات اليمنية عن المدينة.

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته شنت غارات جوية ضد جماعات مسلحة حاولت السيطرة على حقول نفطية في شرق البلاد.

وقال متحدث باسم الجيش الليبي إن الضربات الجوية استهدفت أرتال الإمداد والتعزيزات التي حاولت المجموعات المسلحة استقدامها إلى مناطق الهلال النفطي.

قال المحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، إن المواجهات بدأت في مدينة درنة بمواجهات ضارية، ولم يتبقى سوى شارع واحد، مشيرا أن عملية الهلال النفطي جاءت لتحريك الأوضاع من قبل المليشيات أثناء انشغال الجيش الليبي بعمليات درنة، وذلك لخلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي، خاصة بعد إعلان باريس.

المذيعون: عبد الله حميد و نوران عطالله و دعاء ثابت