«الدرسي» يرصد تحركات الجماعات الإرهابية بمحيط الهلال النفطي

تفقد أمر غرفة عمليات تحرير المواني النفطية بقوات الجيش الوطني العميد أحمد سالم الدرسي، في جولة استطلاعية سماء رأس لانوف لتمشيطها وتأمينها بحسب مصدر مسئول.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد تحركات الجماعات الإرهابية الغازية للهلال النفطي والوقوف على سير المعركة.

ويذكر أن جماعة الجضران شنت هجومًا مسلحًا على الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة.

