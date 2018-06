الجيش يعثر على قوائم اغتيالات “داعش والقاعدة” في سرت ودرنة

المتوسط:

أعلنت القوات المسلحة، العثور على سيارة كانت جاهزة للهرب من درنة تحمل قوائم عمليات الاغتيالات التي قام بها تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيان في سرت وبنغازي ودرنة.

وأضافت القوات، على لسان مصدر مسئول، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أنها عثرت أيضاً على وثائق خطيرة لتنظيمي داعش والقاعدة بما فيها طرق التفخيخ وصناعة الأحزمة الناسفة.

وتابعت: “استطاعنا الحصول على أختام تابعه لتنظيمي داعش والقاعدة ومستندات تضم أسماء العناصر التكفيرية في تنظيمي داعش والقاعدة والمتعاونين معها”.

