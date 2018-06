آمر كتيبة “هندسة طبرق” يكشف استراتيجية مواجهة الإرهابيين

المتوسط:

كشف آمر سرية الهندسة العسكرية بكتيبة طبرق المقاتلة الموجودة بمحاور درنة، المُقدم هاني فضيل، استراتيجية الجيش لمواجعة الجماعات الإرهابية التي تزرع الألغام والمفخخات في المدينة.

وأوضح “فضيل”، في تصريحات صحفيفة، أن تلك الأساليب استنسخت من تكتيكات داعش في سوريا، مؤكدًا أن عمل سرية الهندسة العسكرية في درنة تجاوز كثيرا من العقبات التي شهدتها عمليات تحرير بنغازي، لتراكم خبرات القوات العسكرية والأمنية في اكتشاف وتفكيك الألغام والمفخخات.

وأكد آمر سرية الهندسة العسكرية بكتيبة طبرق المقاتلة، تلقي الإرهابيين تدريبات ودعما من خارج البلاد، وهو ما اتضح في أساليب تصميم المفخخات، مضيفا أن القوات جزء من عمل السرية على توعية سكان المدن المحررة من مخاطر التعامل مع الأجسام المشبوهة.

