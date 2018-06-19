“وضع غير مستقر” في طرابلس.. وتحشيد مُتدرّج

218TV|خاص

تشهد مناطق ومواقع معينة في العاصمة طرابلس منذ ساعات المساء أمس الإثنين تعزيزات عسكرية وتحشيدات بحسب ما أظهرته صور ومقاطع فيديو انتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وطيلة ساعات الفجر الأولى اليوم الثلاثاء إذ استمرت هذه التحشيدات، التي لوحظ أنها تتدرج من حيث “الكثافة والسرعة”، فيما لم يكن ممكنا التأكد من وجهة هذه التحشيدات، أو المجموعات العسكرية التي أوعزت لها بالتحرك.

وظل الهدف التي تحركت من أجله هذه التحشيدات مجهولاً، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فيما اتفقت آراء وانطباعات متعددة على أن “الوضع في العاصمة ليس مستقراً”، فيما لم تعلن أي قوة عسكرية مسلحة في العاصمة عن عملية عسكرية محددة، فيما لم يصدر أي موقف عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وسط مخاوف الأهالي في العاصمة من عملية عسكرية واشتباكات مسلحة يمكن أن تندلع في أي وقت بين أطراف مسلحة في طرابلس.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة فقد ظهرت بعض الدبابات في طريقها نحو أهداف غير محددة، فيما قالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن التحشيدات شوهدت وهي تتجه صوب محيط وادي الربيع، فيما انتشرت آليات عسكرية على طريق الشط.

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