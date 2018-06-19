مصراتة تؤجل تلبية دعوة ماكرون لزيارة باريس

علمت بوابة افريقيا الاخبارية ،أن خلافات نشبت بين عدد من قيادات مصراتة على خلفية الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي لتجمع نواب مصراتة في مجلس النواب وبعض الساسة فيها، لمناقشة مبادرة باريس.

و كشفت مصادر رفيعة من داخل المدينة ،فإن هذه الخلافات أدت إلى تأجيل الزيارة أملا في حل الخلاف.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،هاتف يوم الأحد الماضي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،وذلك في اطار التشاور ومتابعة تطورات الوضع السياسي في ليبيا بعد لقاء باريس.

وتناولت المكالمة آخر مستجدات الوضع في ليبيا، وأكد الرئيسين على أهمية الالتزام بمخرجات لقاء باريس التي عقدت بين الاطراف الليبية في شهر مايو الماضي، والتي أقرت الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام.

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