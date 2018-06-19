مندوب ليبيا في أوبك يحذر من تواصل اشتباكات الهلال النفطي

أعلن مندوب ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محمد عون أن ليبيا لا تعارض العودة التدريجية لمستويات الإنتاج التي كانت قبل إبرام صفقة “أوبك+” لخفض الإنتاج طالما حصة بلاده محافظ عليها، واصفاً وضع السوق الحالي بـ”الحساس” .

وقال مندوب ليبيا قال في تصريح له لوكالة “سبوتنيك”الروسية ،إن دولة ليبيا وضعها خاص بسبب الوضع الذي تمر به، فطالما يتم المحافظة على حصة ليبيا في الإنتاج كما كانت قبل أحداث 17 من فبراير الماضي فلا مانع لدينا من العودة التدريجية لمستويات الإنتاج ولكن دون المساس بوضع الأسعار المكتسبة.

وأضاف عون بأن وضع سوق النفط الحالي حساس جدا ربما تؤثر العقوبات الأمريكية ضد إيران على وضع الأسعار”، مشيراً إلى أن الأحداث الجارية في الهلال النفطي ستؤثر سلباً وستؤدي إلى انخفاض الصادرات.

وحول نشاط محتمل لشركات نفط روسية في ليبيا ،أكد عون على أن الشركات الروسية وغيرها ربما لا تستطيع الدخول في مشاريع بسبب الأوضاع الحالية في البلاد ، مستبعداً في الوقت ذاته أن تكون شركة “روس نفط” الروسية العملاقة قد بدأت إنتاجها في ليبيا.

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