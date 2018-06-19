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انطلاق حملة تطعيمات الحجاج

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عن انطلاق حملة تطعيمات الحجاج والكشوفات الطبية اللازمة قبل توجههم إلى السعودية.

وحددت الوزارة مراكز إجراء الكشوفات الطبية وتقديم التطعيمات بمختلف المناطق، بينها مستشفى الهواري العام ببنغازي ومركز طبرق الطبي عن المنطقة الشرقية.

وطالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة حجاج الجنوب التوجه إلى مستشفى برقن لإجراء الفحوصات الطبية، وخصصت مستشفى الزهراء لاستقبال سكان طرابلس.

وخُصص مستشفى الزاوية العام لاستقبال حجاج المنطقة الغربية، فيما سيفتح مستشفى الزنتان العام أبوابه أمام سكان جبل نفوسة.

وحول تقديم التطعيمات اللازمة لسكان المنطقة الوسطى “أ”، أشارت الوزارة إلى أن مستشفيات زليتن ومصراتة ومسلاتة ستتكفل باستقبال حجاج المنطقة، بينما ستُقدم المراكز الطبية ببني وليد وسرت التطعيمات اللازمة للحجاج من سكان المنطقة الوسطى “ب”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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