بلدية جــالو وأعيانها يستنكرون هجمات العصابات المسلحة على الهلال النفطي

العنوان خاص-جالو

أصدرت كافة المكونات بمدينة جالو المتمثلة في عميد و أعضاء المجلس البلدي لبلدية جالو ، و جميع أعيان و مشائخ مدينة جالو وكل أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والإعلامية والوحدات العسكرية والأمنية بالمنطقة , أصدروا بيانا يستنكرون فيه وبشدةالهجمات المتكررة على مدن ومناطق الخليج النفطي من قبل قادة الالإرهاب والقاعدة ومن معهم من الفصائل والعصابات التشادية المارقة ، والمخترقة للحدود الليبية بما يخالف القوانين الدولية .

واستنكر البيان قيام هذه العصابات بحرق وتدمير خزانات الوقود وتخريب المنشآت والمعامل النفطية ورغبتهم الدائمة في الاستيلاء على هذه المناطق المهمة والإعتداءعلى مابعدها من المدن وكل ذلك بدعم خارجي، وأجندات خارجية تتعارض مصالحها مع مصلحة بلادنا ورغبتها في تحقيق الأمن والأمان والرخاء لشعبنا والعيش فيها بسلام حسب البيان .

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