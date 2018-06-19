الجيش يضبط سيارة محملة بعبوات ناسفة وأجهزة تفجير عن بعد في مدينة درنة

ليبيا – أعلن رئيس شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة خليفة العبيدي أمس الاثنين أن الجماعات الإرهابية في مدينة درنة حاولت تهريب أختام لتنظيم داعش وكافة مستنداتها التى تثبت تصفيتهم الاشخاص في المدينة.

العبيدي أكد في تصريح له لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن الإرهابيين في درنة يحاولون تهريب أختام تنظيم الدولة الإرهابي داعش وكافة مستنداتهم من قوائم الاغتيالات والحسبة والحكم على الناس.

وأضاف بأن القوات المسلحة تمكنت من القبض على سيارة محملة بكل ذلك بالإضافة لعبوات ناسفة حديثة الصنع وأجهزة تفجير عن بعد ولواصق مجمعة من كواتم الصوت للأسلحة.

مدير المكتب الإعلامي أوضح بأن القبض على السيارة دليل يبين بأن مجلس شورى درنة وأبو سليم المنتمية للقاعدة هم حلفاء للأبد لتنظيمي داعش والقاعدة وأن قيادتهم واحدة، مضيفاً بأن عملية التهريب الفاشلة هذه ما هي إلا محاولة لإخفاء خستهم وزيفهم وكذبهم حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية