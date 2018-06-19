منظمة الصحة العالمية تقدم مساعدات طبية عاجلة لمستشفيات درنة

العنوان-درنة

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية (WHO) قدمت مساعدات طبية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهالي مدينة درنة .

وأضاف الدكتور أحمد العليقي أن المنظمة قامت بتسليم شحنتين من أدوية الأمراض غير القابلة للخلط (NCD) إلى الجهات الصحية العامة في درنة، ومجموعة الأمراض غير السارية هي مجموعة مجهزة مسبقاً من الأدوية الأساسية، لتلبية الاحتياجات الأولية للصحة الأولية؛ تكفي لعلاج عشرة آلاف شخص (10.000) لمدة ثلاثة أشهر في حالات الطوارئ .

وأشار الدكتور أحمد العليقي إلى أن هذا يغطي الاحتياجات العاجلة للمرضى الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم، وحالات القلب، والسكري، وبعض أمراض الغدد الصماء، وأمراض الجهاز التنفسي، وحالات الصحة العقلية .

وأعرب الدكتور أحمد العليقي عن أسف المنظمة لما آلت إليه الأوضاع في مدينة درنة بسبب التنظيمات الإرهابية، مضيفاً “أننا نقدر الدعم المالي من الصندوق المركزي؛ للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF) من قبل رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور جعفر حسين .

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