ممثل ليبيا لدى أوبك: لا نعارض العودة لمستويات الإنتاج السابقة

قال ممثل ليبيا لدى منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محمد عون، إن ليبيا لا تعارض العودة التدريجية لمستويات الإنتاج السابقة قبل إبرام اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج، طالما أن حصة ليبيا ستبقى كما هي.

وأضاف عون، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، الاثنين، أن ليبيا لا تمانع في العودة إلى حصتها من الإنتاج قبل عام 2011، لكن دون المساس بوضع الأسعار المكتسبة، مضيفا أن الأحداث الجارية في الهلال النفطي ستؤثر سلبًا وتؤدي إلى انخفاض الصادرات، مشيرا إلى أن الشركات الروسية وغيرها ربما “لا تستطيع الدخول في مشاريع في ليبيا حاليا؛ بسبب الأوضاع في البلاد”.

يذكر أن منطقة الهلال النفطي تشهد اشتباكات مسلحة أدت إلى خسائر بلغت أكثر من 400 ألف برميل، وتعطيل للصادرات، ودمار في البنية التحتية، وخسائر بعشرات المليارات كفرص بيعية ضائعة، وفقا للمؤسسة الوطنية للنفط.

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