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مديرية أمن طرابلس تحذر من تحركات مشبوهة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حذرت مديرية أمن طرابلس ،اليوم الثلاثاء ،مما وصفته بالمساعي الخبيثة لأصحاب الأجندات لتحقيق مآرب ضيقة و أهداف دنيئة نتيجة صراعات سياسية و طموحات لزعزعة استقرار العاصمة ،مشيرة أن هناك تحركات مريبة هدفها المزيد من اراقة الدماء و المزيد من تخريب مؤسسات الدولة و ممتلكات الوطن و في مسعى لفرض منطق قوة السلاح و جر العاصمة و المناطق المجاورة لها لعودة مظاهر العنف و عدم الاستقرار .

و استنكرت المديرية هذه المساعي و التحركات ،محذرة كل عابث ومعتد يعتزم الدخول للعاصمة تحت غطاء السلاح و ذريعة حماية العامة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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