الشندولي :ورفلة لا سيطرة لها على السدادة

نفى عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عبد الحميد الشندولي، مشاركة أي من أبناء ورفلة في الاعتداء على الحقول النفطية، مضيفا في اتصال هاتفي مع فضائية ليبيا الحدث ” لسنا مسؤولين عن من هم في السدادة التي هي خارج سيطرة من 2011″.

وأكد الشندولي أنه “تم حل كتيبة 28 مايو من 2012 ولا وجود لكتيبة تحت مسمى الفطماني في بني وليد”، موضحا أن “الموجود في بني وليد هي سرية حماية بني وليد فقط و وظيفتها تأمين المدينة”.

وأعلن الشندولي أن “ابناء ورفلة والمجلس الإجتماعي ورفلة يدينون اي اعتداء على قوت الليبيين من اي طرف كان”.

وطالب الشندولي بأن “تكون الموانئ النفطية والمطارات ومناطق العبور تحت سيطرة وحماية قوات الشرطة وليس تحت سيطرة قوات الجيش او المليشيات”.

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