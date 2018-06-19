الأعلى لحوض النفط والغاز يدين الهجوم على الهلال النفطي

العنوان-جالو أصدر المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه بيانا أدان فيه ما قامت به العصابات المسلحة والمجموعات الإرهابية من الإعتداء على منطقة الهلال النفطي . واعتبر المجلس الهجوم الإرهابي جريمة تستهدف كافة الليبيين مشير اإلى أن هذا الإعتداء هو لضرب الاقتصاد الوطني و الزيادة في معاناة الشعب الليبي وإهدار ثرواته. وذكر البيان أن كافة أبناء …

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