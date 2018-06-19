اخبار ليبيا الان

الأعلى لحوض النفط والغاز يدين الهجوم على الهلال النفطي

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-جالو أصدر المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه بيانا أدان فيه ما قامت به العصابات المسلحة والمجموعات الإرهابية من الإعتداء على منطقة الهلال النفطي . واعتبر المجلس الهجوم الإرهابي  جريمة تستهدف كافة الليبيين مشير اإلى أن  هذا الإعتداء هو لضرب الاقتصاد الوطني و الزيادة في معاناة الشعب الليبي وإهدار ثرواته. وذكر البيان أن كافة أبناء …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك