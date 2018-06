«الشيلاني» يتسلم مهام منصبه مديرا لأمن أجدابيا خلفا لـ«الزوام»

المتوسط:

نظمت مديرية أمن أجدابيا حفلا لمراسم التسليم والاستلام بين العقيد رمضان الزوام مدير مديرية الأمن السابق، والعقيد عبدالحميد الشيلابي مدير الأمن الجديد.

وقال مدير أمن أجدابيا السابق، العقيد رمضان الزوام، في تعليقه قرار وزير الداخلية بشأن إعفائه من مهام منصبه: «أرحب بالقرار وأتمنى التوفيق والسداد لمدير الأمن الجديد العقيد عبدالحميد الشيلابي وتقديم الأفضل للمدينة».

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة أصدر قرارا بإعفاء العقيد رمضان الزوام من مهام منصبه كمدير لمديرية أمن أجدابيا، وتكليف العقيد عبدالحميد الشيلابي خلفا له.

