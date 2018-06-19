الدكتور فرج الجالي : مركز طبرق استقبل 140 جريحاً وعدد 27 شهيداً من القوات المسلحة

طبرق 19 يونيو 2018 (وال)- قال مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، إن المركز استقبل منذ بدء معركة تحرير مدينة درنة إلى الآن 140 جريحاً وعدد 27 شهيداً منهم من وصل شهيداً ومنهم من استشهد داخل المركز .

وأوضح الدكتور فرج الجالي – في تصريح لمكتب الإعلام بالمركز – أنه رغم الإمكانيات القليلة التي يُعاني منها المركز، إلا أن المركز قام بتوفير كل التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن العمل متواصل بنظام الورديات .

وتابع الدكتور فرج الجالي : “إمكانياتنا محدودة؛ لكننا قمنا بتحويل مبلغ مليون ونصف دينار من أحد البنود داخل المركز، بعد أخذ الإذن من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، وهو ما يُغطي مصاريف الجرحى، حيث نقوم بتوفير العلاج والتصوير والتحاليل، ولا ندع أي جريح يقوم بتوفير العلاج على نفقته الخاصة” .

وأشار الدكتور فرج الجالي إلى أنه برغم أن المركز الطبي قد أجرى أكثر من 200 عملية قسطرة حتى الآن، لكنه مُلزم بتقديم العلاج للجرحى والمصابين من مدينة درنة ومن كل المدن” . (وال- طبرق) ر ت

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