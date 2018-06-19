قوة تأمين سرت ترفض الزج بالمنطقة في صراع الهلال النفطي

قال المتحدث باسم سرية الألغام ومخلفات الحرب التابعة لقوة تأمين وحماية سرت سالم الاميل، الاثنين، إن قوات الجضران تحاول فتح ممر آمن من سرت إلى الطريق الساحلي لإسعاف جرحاها وإيصال الدعم إليها، وهو ما ترفضه قوة تأمين سرت، مشددا على أن القوة ترفض الزج بالمنطقة في صراع مع أي طرف ليبي.

وأوضح الأميل، في تصريح للرائد، أن القوة تلقت تعزيزات ودعما لتأمين المنطقة الممتدة من سرت حتى مصراتة.

يذكر أن منطقة الهلال النفطي تشهد منذ الأربعاء اشتباكات مسلحة بين قوات حفتر والجضران، بعد محاولة الأخير بسط سيطرته على مينائي السدرة وراس لانوف، أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بمرافق الميناءين.

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