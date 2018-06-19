دعو إلى دور لوكالة “فرونتكس” داخل المياه الليبية

دعا وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي، دانيلو تونينيلي، وكالة حماية الحدود الخارجية الأوروبية “فرونتكس”، إلى نقل عملها إلى داخل المياه الإقليمية الليبية.

وقال تونينيلي، خلال زيارة له لخفر السواحل الإيطالي، الاثنين، إننا يجب أن نتقاسم هذه المسؤولية مع الدول الأوروبية الأخرى، فجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها حقوق والتزامات، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية الجديدة تسعى لتغيير استرتيجية العمل الإيطالي والأوروبي فيما يخص الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية