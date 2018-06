المتوسط/ عمر النجار:

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا رقم (735) لعام 2018، بشأن تكليف «علي جبريل صالح»، بمهام مدير قناة ليبيا الوطنية.

وجاء في نص القرار، وتحديدًا في مادته الثانية، يجب العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يُخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

