مسؤول بالجيش: معركة الحسم بدرنة اقتربت

قال المسؤول الإعلامي للكتيبة (276 مشاة) التابعة للجيش الوطني، المنذر الخرطوش، إن الجيش يتقدم بخطى ثابتة لفرض السيطرة على ما تبقى من منطقة وسط البلاد في مدينة درنة.

وأوضح الخرطروش لقناة 218 نيوز، أن الجيش الليبي يتمركز بمواقع متقدمة وينتظر التعليمات لاقتحام شوارع وأزقة وسط البلاد، مؤكدا أن آمر الكتيبة العميد صالح القطعاني أعطى تعليماته بالخروج من معركة تحرير وسط البلاد بأقل الخسائر البشرية في صفوف الجيش والحفاظ على المنطقة والآليات والسيارات والذخيرة كذلك.

وأشار الخرطوش إلى أن معركة الحسم في مدينة درنة مسألة وقت فقط وسيتم الإعلان عنها في أي وقت، لافتا إلى أنه تم رصد مواقع تمركزات وتجمعات الجماعات الإرهابية والقناصة الذين يعتلون المباني بالمنطقة.

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