ناجي مختار : من واجب مجلس الدولة إدانة واستنكار الهجوم على الموانئ النفطية

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار إن من واجب مجلس الدولة إدانة واستنكار الهجوم على الموانئ النفطية باعتباره عملا إرهابيا يجب مواجهته.

وأرجع مختار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الحدث” السبب وراء عدم إصدار مجلس الدولة بيانا يدين فيه الهجوم إلى تعذر عقد اجتماع للمجلس نتيجة تزامن يوم الحادثة مع عطلة عيد الفطر.

وأشار النائب الاول إلى عدم استطاعة أي عضو في مجلس الدولة التحدث باسم المجلس ما لم تنعقد جلسة أو اجتماع تشاوري حول هذا الأمر، لافتا إلى أن إصدار إدانة لتعطيل المصدر الوحيد لقوت الليبيين لايحتاج لعقد اجتماع.

ونفى مختار أن يكون مجلس الدولة متبنيا أو داعما لأفعال الجضران مشيرا إلى أنه لا يقبل بهذا الأمر وأنه سيكون أول المحاربين للمجلس إذا ثبت تبني المجلس أو رئيسه لهذا الأسلوب مؤكدا أن إصدار مذكرة جلب دولية لإبراهيم الجضران لارتكابه جرائم كبيرة خاصة ما يتعلق بهجومه على الموانئ النفطية هو شأن يختص به مكتب التحقيقات و مكتب النائب العام.

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