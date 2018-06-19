مديرية أمن طرابلس تحذر من التحركات العسكرية نحو العاصمة

استنكرت مديرية أمن طرابلس ما أسمتها “المساعي الخبيثة لأصحاب الأجندات لتحقيق مآرب ضيقة وأهداف دنيئة نتيجة صراعات سياسية وطموحات لزعزعة استقرار العاصمة”

وقالت المديرية أن “المندسين استغلوا هذه الأيام المباركة وبدأت تحركاتهم المريبة والدسائس التي تحاك ولا هدف لها الا المزيد من اراقة الدماء وتخريب لمؤسسات الدولة وممتلكات المواطن لفرض منطق قوة السلاح وجر العاصمة وماجورها لعودة مظاهر العنف وعدم الاستقرار”.

وحذرت المديرية في بيان لها اليوم الثلاثاء أطلعت ب”وابة افريقيا الاخبارية” على نسخة منه؛ من أسمتهم “العابثين والمعتدين الاعتزام لدخول العاصمة طرابلس تحت غطاء السلاح وذريعة حمايتها”

وأكدت المديرية أن “أبناء طرابلس الكبرى وكافة مكوناتها الأمنية والعسكرية سيقفون وبكل حزم من اجل الحفاظ على الأمن والآمان ، ضد أصحاب الأجندات أعداء الوطن ذوي المصالح الضيقة والنفوس المريضة لزعزعة استقرار العاصمة” وفق نص البيان

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