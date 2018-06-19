الثني: كل إمكانيات المؤقتة للجيش الوطني

قال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، إن تحرير مدينة درنة أصبح قاب قوسين أو أدنى ليكون الشرق الليبي خالٍ من الإرهاب والتطرف.

وأكد الثني، أن الحكومة ستسخّر كافة إمكانياتها للجيش الوطني لتحرير آخر جيوب الإرهاب في درنة واستعادة السيطرة على الموانئ النفطية من الجماعات الإرهابية وملاحقتها حتى آخر معاقلها.

وثمن الثني، جهود الجيش الليبي الذي يحارب الإرهاب والتطرف نيابة عن العالم، بالرغم من نقص الإمكانيات وحظر السلاح الذي يفرضة المجتمع الدولي، واستطاع تحرير مدينة بنغازي ويقترب من تحرير درنة.

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