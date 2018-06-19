مكونات مدينة جالو تستنكر الهجوم على منطقة الهلال النفطي

استنكرت مكونات بلدية جالو الهجمات المتكررة التي تعرضت لها منطقة الهلال النفطي، وأعمال تخريب وحرق الخزانات والمنشآت النفطية.

وأكد بيان مكونات المدينة أن المحاولات التي تقوم بها المجموعات التابعة للقاعدة والعصابات التشادية للاستيلاء على المناطق النفطية تهدف إلى تحقيق أجندات خارجية تتعارض مصالحها مع مصالح البلاد ورغبة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار. وعبر البيان عن ثقة مكونات جالو في القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر واضعين أنفسهم وإمكانياتهم في خدمة الجيش حتى تعزيز الأمن العام في كل مكان.

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