مرتزقة الجضران يعتدون على مستخدمي النفط في راس لانوف

راس لانوف-العنوان

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء إن أحد المستخدمين تعرض بطلق ناري في القدم، بالإضافة إلى تعرض عدد من المستخدمين إلى عمليات سطو واستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية من قبل مرتزقة أفارقة في صفوف ميلشيات الجضران.

وأضافت المؤسسة،” وبفضل الله تم إخلاء وتأمين جميع المستخدمين الذيم كانوا متواجدين في المنطقة”.

وطالبت المؤسسة بالانسحاب الفوري وغير المشروط لمليشيات المدعو إبراهيم جضران والعصابات المتحالفة معه والوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة وتقديم الدعم والعون لفرق إطفاء الحريق للوصول إلى الخزانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الشعب الليبي.

وحيّت المؤسسة الوطنية للنفط مستخدمي النفط الذين يخاطرون بكل ما لديهم للحفاظ على قوت الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية