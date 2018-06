المتوسط/ عمر النجار:

قامت «بلدية الحرابة» بتنظيم حفل معايدة دعت إليه أغلب المدن والمناطق المجاورة من «الجوش وحتى غدامس»، تحت شعار: «معايدة لم الشمل».

وجاءت هذه المبادرة، من شباب المنطقة، وتحتَ إشراف مكتب ثقافة الحرابة ومكتب السياحة.

وتهدفُ المبادرة إلى لم الشمل بين المناطق المجاورة من خلال تعزيز اللحمة الوطنية، وتضميد الجراح وطي صفحة الماضي والنزاعات.

