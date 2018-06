المتوسط – أحمد السقا

أصدر عبد الرحمن الطاهر الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات المكلف بتسيير عمل الوزارة بالحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم 81 لسنة 2018، بشأن تكليف رئيس المجلس البلدي البيضاء على حسين بو بكر بتسير مهام العميد والمجلس البلدي بالبدلية، ويخلي طرف أعضاء المجلس البلدي ويسلموه ما بعهدتهم.

