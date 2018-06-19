عقوب يشدد على تفعيل أقسام وفرق مكافحة العدوى بالمرافق الصحية بدرنة

شدد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب على ضرورة تفعيل أقسام وفرق مكافحة العدوى بالمرافق الصحية بالمناطق المحررة في درنة، وذلك بعد اطلاعه على تقرير الهلال الأحمر الليبي فرع درنة حول انتشار بعض الأمراض الجلدية بمركز إيواء النازحين بمنطقة باب طبرق، الذي يؤوي أكثر من 80 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات داخل المدينة.

ودعا عقوب حسب المكتب الإعلامي للوزارة، مسؤولي الصحة بدرنة إلى ضرورة إفادة ديوان الوزارة بالإجراءات المتخذة من قبلهم بالخصوص، بهدف كسر سلسلة العدوى وسرعة اتخاذ القرارات واحتواء الأوبئة. كما طالب بضرورة تسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وسرعة انتشال جثث الجماعات الإرهابية وممارسات مكافحة العدوى في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى.

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