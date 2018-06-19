صحة المؤقتة تعلن بدء الكشف الطبي للحجاج وتوضح أماكن إجرائه

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة اليوم انطلاق حملة التطعيمات والكشف الطبي لحجاج بيت الله الحرام، داعية إياهم إلى إجرائها كل حسب المنطقة التابع لها.

وأوضحت الوزارة أن الكشف الطبي لحجاج المنطقة الشرقية سيكون بمستشفى الهواري العام في بنغازي، ومركز طبرق الطبي، والمنطقة الجنوبية في مستشفى برقن.

وفيما يتعلق بحجاج طرابلس الكبرى سيكون الكشف الطبي في مستشفى الزهراء العام، بينما المنطقة الوسطى في مستشفيات مصراتة وزليتن ومسلاتة وسرت وبني وليد.

وأوضحت وزارة الصحة أن الكشف الطبي لحجاج المنطقة الغربية سيكون في مستشفى الزاوية العام، وحجاج جبل نفوسة في مستشفى الزنتان.

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