اجتماع أمني لمشاركة فروع الأمن المركزي في تأمين درنة

المتوسط _ محمد سيد

قام مدير أمن درنة ورئيس فرع الأمن المركزي بالمدينة العقيد فتحي عقيلة خلال اجتماعه مساء أمس مع رؤساء فروع الأمن المركزي في المرج والساحل وشحات والقبة وطبرق وامساعد، بحث وضع خطة لمشاركة فروع الأمن المركزي لتأمين مدينة درنة، بناء على تعليمات وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بوشناف.

قد تم خلال الاجتماع حسب مكتب الإعلام الأمني في مدينة المرج، وضع آلية لعمل السرايا المكلفة من قبل الفروع بالمشاركة في الخطة الأمنية لتأمين المدينة، ولمساندة مديرية أمن درنة في التصدي بحزم لكل من يريد المساس بأمن المدينة.

