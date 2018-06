توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية باجتماع الدول المُنتجة للنفط

المتوسط_ محمد سيد

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الثلاثاء، إلى فينا للمشاركة في فعاليات الاجتماع الخاص بالدول المنتجة للنفط الأعضاء في “أوبك”، يومي 22 و23 يونيو الحالي.

ويأتي الاجتماع لدراسة اتفاقية خفض إنتاج النفط ومتابعتها مع الأعضاء في ظل ارتفاع الأسعار.

وتأتي مشاركة ليبيا بالتزامن مع الهجوم على الهلال النفطي بقيادة الجضران الذي تسبب في إغلاق ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما نتج عنه خسائر مادية وأصولاً تابعة للشركات المشغلة.

ويتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار النفط العالمية متأثرة باجتماع وزارء الدول الأعضاء المنتجة للنفط.

