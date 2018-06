الناطق باسم 276 مشاة: الجيش يقوم بتطهير المناطق الأخيرة في درنة

المتوسط _ محمد سيد

قال المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة “المنذر الخرطوش” إن قوات القاطع الخامس التابعة لغرفة عمليات عمر المختار تقدمت على المناطق المطلة على ساحل مدينة درنة والتمركز مابعد مستشفى الهريش.

وأضاف الخرطوش، أن قوات القواطع الخامس التي تقوم على تطهير المناطق الثلاث الأخيرة في وسط مدينة درنة وشارع الفنار تتبع تكتيك عسكري يقلل من حجم فقدان الأفراد والآليات.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن هذه التكتيك يحافظ من جهة ثانية على عدم الذخائر بشكل رهيب مما يقلل من حدة الاشتباكات مع المجموعة الباقية من الإرهابيين للحفاظ قدر الإمكان على البنيان المتشكلة بجميع الأحياء.

وأشار الخرطوش إلى أن الكتيبة 276 مشاة بإمرة العميد “علي صالح القطعاني” دخلت اشتباكات مع مجموعة تتواجد في محيط منطقة المغار كمحاولة إبعاد القوات المسلحة عن المنطقة بالكامل.

