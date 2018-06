المتوسط – أحمد السقا

وضعت اللجنة العليا للامتحانات خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، الوصف النهائي لمهام وأدوار اللجان المنظمة والمشرفة على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الجاري (2017-2018)م ، والتي من المقرر إجراؤها داخل المدرجات والقاعات الجامعية تحت إشراف ومراقبة لجان من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الامتحانات بطرابلس توصيف مهام لجنة الإشراف والمراقبة بمقار الامتحانات ورسم خطة للعمل وتوزيع الأدوار على رئيس اللجنة والمراقبين والملاحظين، بالإضافة إلى وصف مهام اللجنة المركزية و “المتابع العام ” ، فضلا عن وضع جملة من التعليمات التي تخص لجنة الإشراف والمراقبة والطلبة المتقدمين لتأدية الامتحانات، إلى جانب تجهيز النصائح والإرشادات والمحظورات على الطلاب خلال فترة الامتحانات.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية ستجرى خلال الفترة من 14 إلى 26 (يوليو) المقبل.

The post «العليا للامتحانات» تضع الوصف النهائي لمهام اللجان المنظمة لامتحانات الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية