إلتقى القائم بأعمال سفارة إيطاليا لدى ليبيا أورلاندو مع رئيس مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحّدة فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء في طرابلس.

وأعرب غراندي خلال اللقاء عن تقديره للممرات الإنسانية الإيطالية والدعم والشراكة الإيطالية مع المفوضية والحكومة الليبية في المعاملة الإنسانية ونقل المهاجرين بشكل آمن

