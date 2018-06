وزير النقل الإيطالي: يجب نقل عمل وكالة«حماية الحدود الخارجية» إلي ليبيا  

المتوسط:

طالب وزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية دانيلو تونينيلي، بنقل عمل وكالة حماية الحدود الخارجية الأوروبية (فرونتكس) إلى داخل المياه الليبية.

وقال تونينيلي خلال زيارته لخفر السواحل الإيطالي، إن إنقاذ العديد من الأرواح البشرية هو عمل استثنائي، لكن يجب أن نتقاسم هذه المسؤولية مع الدول الأوروبية الأخرى، فجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها حقوق والتزامات”، وفق ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح تونينيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث دار الحديث عن وكالة (فرونتكس)، مضيفا أن “ترقية أداء الوكالة لم يسفر عن تحسن في الوضع، ولا يمكن اقتصار إدارة مشكلة الهجرة على إيطاليا، وعلينا نقل الوكالة إلى داخل ليبيا.

وانتقد الوزير الإيطالي، دور الوكالة الأوروبية في مقابلة نشرتها صحيفة “ال ميساجيرو” الإيطالية اليوم الثلاثاء، قائلا: “هل تعلمون كم مرة تدخلت (فرونتكس) في عمليات إنقاذ لـ189 قاربا للمهاجرين؟ ثمانية مرات فقط، مضيفا المشكلة الحقيقة ليست هذه، علينا تجنب أن تجمع (فرونتكس) كل المهاجرين المنقذين في مياه المتوسط، وترسلهم إلى الموانئ الإيطالية”، مشددا على أن “المسألة ليست إغلاق موانئنا في وجه المهاجرين بل فتح الموانئ الأوروبية الأخرى أمامهم”.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، انخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر البحر المتوسط ​​إلى النصف خلال العام الجاري، مقارنة بالعام 2017.

