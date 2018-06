الدولية للهجرة: انخفاض المهاجرين عبر البحر المتوسط للنصف

المتوسط _ محمد سيد

قامت المنظمة الدولية للهجرة، بالإعلان عن انخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر البحر المتوسط ​​إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت المنظمة في تقرير نشرته في جنيف اليوم الثلاثاء، أنه وفقاً للمعطيات، ففي الأسابيع الـ24 الأولى من عام 2018، وصل إلى أوروبا 40073 مهاجراً، مقابل 80683 في الفترة نفسها من عام 2017، وأكثر من 215 ألفاً في الفترة ذاتها من عام 2016.

أشارت المنظمة إلى أن ليبيا تعتبر البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وسلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية، ولازالت تشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة لمهاجرين أغلبهم من جنسيات أفريقية للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

ويُحتجز العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء لفترات طويلة في ليبيا، وهناك أكثر من 52 ألف لاجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من بينهم 5,700 شخص محتجزين في مراكز احتجاز رسمية، و2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية.

أضافت المنظمة، أن انخفاض عدد الوفيات في البحر المتوسط، حيث قدرت عدد الوفيات خلال عام 2018 بنحو 857 حالة وفاة، بينما توفي 2106 مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2017، و2999 متوف في البحر خلال عام 2016، بحسب ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأشار تقرير المنظمة، إلى أن عدد الوافدين إلى إيطاليا خلال الفترة من 1 يناير إلى 17 يونيو 2018 بلغوا 15610، مقابل 68672 وافد في الفترة نفسها من عام 2017، بينما سجل العدد في إسبانيا زيادة مع 12063 مهاجرا في عام 2018، مقارنة بـ4161 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلص تقرير المنظمة الدولية للهجرة بالإشارة إلى أن عدد من وصل إلى اليونان هذا العام بلغ 12353 مهاجرا، مقابل 7967 في الفترة نفسها من العام الماضي.

