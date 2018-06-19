قبيلة القذاذفة تكشف حقيقة مشاركتها في هجوم الهلال النفطي

فند المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة ما تداول من اخبار عن مشاركة بعض أبناء القبيلة في الهجوم على مينائي راس لانوف والسدرة. وأكد المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة تحصلت بوابة افريقيا على نسخة منه، انها تنأى بنفسها عما يدور في منطقة الهلال النفطي من عمليات حربية، وأنها لا تقف الى جانب اَي طرف من اطرافها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت قبيلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اخبار كاذبة عن مشاركة بعض أبناء قبيلة القذاذفة ضمن القوات التي استولت على مينائي راس لانوف والسدرة، وهي اخبار لا صحة لها على الإطلاق ، معتبرة ان هذه الادعاءات الغرض منها الزج باسم القبيلة لاستغلال اسمها في عملية اعلامية مشبوهة وأخلط الأوراق وتشتيت والتشويش على الرأي العام. وحذر البيان من الانسياق وراء مثل هذه الاخبار الذي اعتبره تنفيذا لأجندات اجنبية الغرض منها استمرار ها في السيطرة على السيادة الليبية.

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