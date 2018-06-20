محكمة طرابلس تنظر في قضية البحارين الروسيين المتهمين بتهريب النفط

عقدت بالعاصمة طرابلس الثلاثاء جلسة لمحاكمة اثنين من البحارة الروس اللذين جرى إيقافهما ضمن 12 بحارا في شهر يوليو من العام 2016 بتهمة تهريب النفط الليبي على متن ناقلة النفط اليونانية “تيميترون”.

وتنظر المحكمة في الاتهامات الموجهة لقبطان الناقلة “فلاديمير تيكوتشيف” وكبير مساعديه “سيرغي سامويلوف” باعتبارهما المتهمين الرئيسيين في القضية، فيما تم إطلاق سراح 10 محتجزين من أفراد الطاقم، بعد وساطة من وزارة الخارجية الروسية والرئيس الشيشاني رمضان قاديروف.

وتطالب النيابة العامة بسجن المتهمين لمدة خمس سنوات على جريمة تهريب النفط الليبي من خلال الناقلة اليونانية التي قبض عليها حرس السواحل بالقرب من ميناء مدينة الزاوية وكان على متنها أكثر من 5 آلاف طن من وقود الديزل.

يشار إلى أن خفر السواحل الليبي، احتجز ناقلة النفط “تيميتيرون” التي تعود لإحدى الشركات اليونانية في شهر يوليو من العام 2016 وعلى متنها خمسة أوكرانيين وثلاث روس وواحد يوناني.

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