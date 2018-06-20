اللواء الحاسي يستقبل لجنة تفعيل كابل اتصالات السلفيوم

استقبل اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات الكرامه بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء المهندس أحمد الورفلي رئيس لجنة تفعيل كابل الاتصالات السلفيوم درنة اليونان وعضو اللجنة محمد علي عمر ولجنة كابل السلفيوم مشكلة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة .

وافاد المهندس احمد الورفلي لبوابة افريقيا الاخبارية ان اللواء عبد السلام الحاسي ابدى استعداده للتعاون وتأمين سبل دخول مهندسي الهيئة للمدينه تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك ليتسنى معاينة المحطة وإجراء الصيانة اللازمة وتفعيلها واضاف الورفلي ان اللواء الحاسي اكد دعمه الكامل للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية للمساهمة في رفع مستوى أداء القطاع .

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