ننشر أبرز حصاد معارك تحرير درنة خلال أمس الثلاثاء

المتوسط- محمود محي

شهدت مدينة درنة يوم أمس الثلاثاء تطورات جديدة بشأن معارك القوات المسلحة لتحرير المدينة، وترصد صحيفة المتوسط أبرز حصاد يوم أمس.

الناطق باسم 276 مشاة: الجيش يقوم بتطهير المناطق الأخيرة في درنة

من جهته، قال المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة “المنذر الخرطوش” إن قوات القاطع الخامس التابعة لغرفة عمليات عمر المختار تقدمت على المناطق المطلة على ساحل مدينة درنة والتمركز مابعد مستشفى الهريش.

وأضاف الخرطوش، أن قوات القواطع الخامس التي تقوم على تطهير المناطق الثلاث الأخيرة في وسط مدينة درنة وشارع الفنار تتبع تكتيك عسكري يقلل من حجم فقدان الأفراد والآليات.

وأوضح المسؤول الإعلامي أن هذه التكتيك يحافظ من جهة ثانية على عدم الذخائر بشكل رهيب مما يقلل من حدة الاشتباكات مع المجموعة الباقية من الإرهابيين للحفاظ قدر الإمكان على البنيان المتشكلة بجميع الأحياء.

وأشار الخرطوش إلى أن الكتيبة 276 مشاة بإمرة العميد “علي صالح القطعاني” دخلت اشتباكات مع مجموعة تتواجد في محيط منطقة المغار كمحاولة إبعاد القوات المسلحة عن المنطقة بالكامل.

اجتماع أمني لمشاركة فروع الأمن المركزي في تأمين درنة

على صعيد متصل، قام مدير أمن درنة ورئيس فرع الأمن المركزي بالمدينة العقيد فتحي عقيلة خلال اجتماعه مساء أول أمس مع رؤساء فروع الأمن المركزي في المرج والساحل وشحات والقبة وطبرق وامساعد، بحث وضع خطة لمشاركة فروع الأمن المركزي لتأمين مدينة درنة، بناء على تعليمات وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بوشناف.

قد تم خلال الاجتماع حسب مكتب الإعلام الأمني في مدينة المرج، وضع آلية لعمل السرايا المكلفة من قبل الفروع بالمشاركة في الخطة الأمنية لتأمين المدينة، ولمساندة مديرية أمن درنة في التصدي بحزم لكل من يريد المساس بأمن المدينة.

الجيش يعثر على قوائم اغتيالات “داعش والقاعدة” في سرت ودرنة

كما أعلنت القوات المسلحة، العثور على سيارة كانت جاهزة للهرب من درنة تحمل قوائم عمليات الاغتيالات التي قام بها تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين في سرت وبنغازي ودرنة.

وأضافت القوات، على لسان مصدر مسئول، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، أنها عثرت أيضاً على وثائق خطيرة لتنظيمي داعش والقاعدة بما فيها طرق التفخيخ وصناعة الأحزمة الناسفة.

وتابعت: “استطعنا الحصول على أختام تابعه لتنظيمي داعش والقاعدة ومستندات تضم أسماء العناصر التكفيرية في تنظيمي داعش والقاعدة والمتعاونين معها”.

منظمة الصحة العالمية ترسل أدوية لعلاج 10 آلاف شخص بدرنة

فيما أعلنت أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، تقديمها مساعدات طبية إلى مدينة درنة التي تشهد حالة من القتال بين قوات الجيش الوطني الليبي والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسيطر على المدينة، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للأهالي.

وأكد الدكتور أحمد العليقي، الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية، أن المنظمة سلمت شحنتين من الأدوية إلى الجهات الصحية العامة في درنة، لتلبية الاحتياجات الأولية؛ التي تكفي لعلاج 10 آلاف شخص لمدة ثلاثة أشهر في حالات الطوارئ.

