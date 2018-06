سياسيون وحقوقيون يؤيدون الجيش بالهلال النفطي

المتوسط- محمود محي

أيد عدد من السياسيين والحقوقيين والقبائل جهود الجيش الليبي في التصدي للهجوم على الهلال النفطي، مؤكدين أن معارك القوات المسلحة بطولات تستهدف التأكيد على أمن ليبيا.

«قبائل الزنتان» تُطالب الشعب بدعم الجيش في تأمين «الهلال النفطي»

بداية، قام مجلس أعيان قبائل الزنتان، بإدانة «الهجوم الإرهابي» على الموانئ والحقول النفطية، التي تهدفُ إلى زعزعة أمن واستقرار الهلال النفطي.

وطالب المجلس أعيان قبائل الزنتان، جميع أبناء الشعب الليبي، الالتفاف حول القيادة العامة للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والخارجين عن القانون.

ودعا مجلس أعيان قبائل الزنتان، جميع الجهات القضائية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه الجريمة، وضمان العقوبة الرادعة لهم.

“العربية لحقوق الإنسان” تطالب مليشيات “الجضران” بالانسحاب

كما أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانًا بشأن الأحداث الحاصلة بمنطقة الهلال النفطي شرق مدينة سرت، نتيجة الهجوم المسلح لقوات يقودها إبراهيم الجضران آمر حرس المنشأت النفطية بالمنطقة الوسطى سابقاً، والمطلوب من قبل النائب العام.

وأكدت المنظمة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أنه وفقا للمصادر الميدانية، فإن عمليات الاقتتال الحاصلة بمنطقة الهلال النفطي في حقيقتها وجوهرها هي نزاع مسلح بين المؤسسة العسكرية الليبية وبين مليشيات الجضران متحالفة مع ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي، ومرتزقة من المعارضة التشادية.

وطالبت العربية لحقوق الإنسان، بالانسحاب الفوري و غير المشروط للمليشيات غير الشرعية والعصابات المتحالفة معه والوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة وتقديم الدعم والعون لفرق إطفاء الحريق للوصول إلى الخزانات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الشعب الليبي.

وناشدت المنظمة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤليته وتفعيل قراري مجلس الامن الدولي رقم ( 2174) ورقم ( 2259) واللذين ينصان على الملاحقة الجنائية لكل من يخطط أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وأعربت المنظمة العربية، عن قلقها الشديد إزاء ما حدث ولا زال يحدث، و الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وكارثة اقتصادية وإلى تعطيل البنية التحتية في الميناء بشكل كامل وتوقفه عن العمل حتى لو تحسنت الظروف الأمنية في الفترة القادمة.

«السعيطي»: أحداث الهلال النفطي تهدف للفوضى وزعزعة الأمن

فيما أدان عضو مجلس النواب، فتح الله حسين السعيطي، الأحداث الأخيرة بمنطقة الهلال النفطي، من قبل الإرهابي المدعوم من القاعدة وداعش المدعو إبراهيم جضران.

وقال «السعيطي» في بيان حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أنه «في الوقت الذي يستبشر فيه الليبيين ملامح النصر على قوى الشر والإرهاب في آخر معقل لهم بمدينة درنة المجاهدة وفي خضم معارك البطولات والنصر تسعى مجموعات خارجة عن القانون إلى زعزعة الأمن والاستقرار وما حدث مؤخرًا بمنطقة الهلال النفطي من قبل الإرهابي المدعوم من القاعدة وداعش المدعو إبراهيم جضران ما هي إلا محاولات لا هدف منها إلا خلق الفوضى مما يجهض مساعي الحوار بين الليبيين ويطيل من أمد الأزمة السياسية والاقتصادية».

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه «إذا أطمئن الشعب الليبي أن القوات المسلحة قادرة على بسط يديها على كامل الهلال النفطي، ورد عدوان الخارجين عن القانون وأن الأمر سيعود إلى نصابه، وهذا هو المعهود من المؤسسة العسكرية بقيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر والحفاظ على أمن المواطن وقوته ودخله القومي».

وختم فتح الله السعيطي، أن «الحفاظ على الهلال النفطي هو حفاظ على الأمن القومي بالبلاد وخاصة ونحن الآن في مرحلة تحتاج من الكافة انتهاج الحوار والمصالحة الشاملة».

