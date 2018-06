خالد المشري يلتقى مبعوثًا من «الجضران» في طرابلس

المتوسط- محمود محي

كشف مصدر دبلوماسي مسؤول في تصريح لـ«المتوسط»، عن لقاءً عقده رئيس مجلس الدولة الإستشاري ” خالد المشري ” مع وفد من إبراهيم الجضران، يتمثل في بشير بوظفيرة وأربعة آخرين من أجل الحصول على دعم سياسي للمدعو إبراهيم الجضران الذي يقود جماعات إرهابية ومسلحة ويسيطر منذ عدة أيام على مينائي السدرة ورأس لانوف بمساندة من المعارضة التشادية.

وأكد ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن عددًا من الأعضاء في مجلس الدولة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يدعمون الجضران في معركة الهلال النفطي، ويطالبون بتقديم الدعم السياسي وغيره، ويرون أن من حقه العودة لكونه من قبيلة المغاربة ومن أبناء مناطق الهلال النفطي في إطار التوظيف السياسي بحسب ذات المصدر.

