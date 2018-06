المتوسط- محمود محي

شن أعضاء إدارة الدعم والدوريات المنطقة الغربية بجهاز الحرس البلدي، جولة ميدانية، على محلات السلع الغذائية.

وأسفرت الجولة عن ضبط أحد القصابين داخل منطقة قرجي قائم بإدارته أحد العمالة المصرية يقوم بتقطيع اللحم وهو مصاب بمرض الإيدز (HIV).

