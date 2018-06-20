حراك "نعم ليبيا" يدين الهجوم على الهلال النفطي

أعرب الحراك الوطني”نعم ليبيا”، عن أدانته بأشد العبارات استهداف مقدرات الشعب الليبي بالتخريب، مؤكدا أن الأحداث الجارية بمنطقة الهلال النفطي سيكون لها تداعيات خطيرة وتأثير بالغ السوء على الترتيبات السياسية الليبية، وعلى مستوى حياة المواطنين الليبيين.

وحمل الحراك في بيان أصدره، المسؤولية لكافة الأطراف الضليعة في الهجوم على المنطقة النفطية وسط ليبيا، مهيبا في الوقت ذاته الشعب الليبي بضرورة اتخاذ كافة سبل الحيطة والحذر والتيقظ لمحاولات بث الفتنة بين أبناء القبائل الليبية واستخدامها في إشعال مزيد من الحرائق في المنطقة.

وشدد الحراك للانتباه إلى توقيت هذه الأحداث التي تؤشر إلى محاولات الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي المرتقب، داعيا إلى العمل على الوقف صفا واحدا والتصدي سلميا وحضاريا لأي عرقلة للعملية الانتخابية وفضح كل محاولة لاستغلال الأحداث الجارية لمنع أو تخريب أو إيقاف المسار الدستوري، واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية أو تأجيلها، والكشف عن توايا أي طرف من أطراف الصراع التي تسعى لاستغلال الأحداث الجارية لتحقيق أي مطامع فردية على حساب حرية وطموحات أبناء الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية